poder ejecutivo conduce al PARAGUAY a un precipicio

Compromisos del país pasaron de US$ 4.174 millones a US$ 6.294 millones en solo 3 años. Exministro de Hacienda sugiere moderar el ritmo de aumento de endeudamiento estatal. Empresarios anunciantes reclaman frenar la “perversión tributaria” y los gastos públicos. Lamentan que el Gobierno insista en cargar a quienes pagan y no a verdaderos evasores.