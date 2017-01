en misma fecha, en argentina costaba us$ 105 menos la ton.

Por injustificada “urgencia impostergable”, en diciembre compró a YPFB a US$ 454,3/ton. en origen. El sector privado compró en el mismo momento de Axion Energy de Argentina a US$ 349,5/ton.. Precio internacional no puede variar tanto; diferencia está en el “premio” o ganancia del proveedor. Si no dan explicación muy convincente, la gente tendrá derecho a sospechar que hay una transada.