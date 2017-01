querrían JUSTIFICAR PAGO CON TRABAJO AJENO

Tanto el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, como el titular del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Ramón Maciel Rojas, hasta ahora no presentaron el famoso organigrama que costó US$ 26.000 y que supuestamente abarca un Plan de Carreras que no existe.