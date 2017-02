14 de Febrero de 2017 09:19

Adolfo Ferreiro: "Están conspirando para destruir la democracia"

El Senador Mario Ferreiro, señaló que, en base a los criterios legales y reglamentarios, no se puede remover al Titular del Senado. Agregó que Lugo está ejerciendo una posición hipócrita, al no hablar sobre si está a favor o no de la reelección vía enmienda.

“No se le puede cambiar al Pdte. del Senado.”

“Esto es un atentado contra la República.”

“Están buscando resquicios reglamentarios.”

“En el Reglamento no está previsto. Acá quieren atropellar el pacto democrático de 1989.”

“Están conspirando para destruir la democracia.”

“Acá hay un proceso incierto en el futuro político paraguayo.”

“Empezó con la teoría de Marcos Fariña que es un atentado al castellano.”

“El sector que se está comportando de manera disciplinada es el Frente Guasu.No son confiables para la democracia.”

“No está contemplado en el estatuto la remoción de la presidencia o de la mesa directiva.”

“Están buscando modificar ilegalmente la Constitución Nacional.”

“Es una posición hipócrita es Lugo.”

“Lugo no quiere cargar con la responsabilidad y usa al pobre Carlos Filizzola.” Lo dijo Senador Adolfo Ferreiro, Avanza País.

