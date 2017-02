04 de Febrero de 2017 10:34

Mario Ferreiro admite que estará en la danza de candidaturas para el 2018

El intendente de Asunción Mario Ferreiro visitó el estudio de ABC Cardinal y fue abordado sobre su eventual candidatura presidencial para el 2018. Indicó que no puede negar que estará en la danza de candidaturas, no obstante aclaró que no es su obsesión.

Mario Ferreiro, intendente de Asunción.

