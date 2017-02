01 de Febrero de 2017 08:08

Ven lejana la posibilidad de destituir al titular del Congreso

El senador Carlos Amarilla manifestó que el presidente del Senado no puede ser removido de su cargo. No obstante, no descartó que el oficialismo cartista viole el reglamento interno para destituir a Robert Acevedo y hacerse del control de la Cámara.

“La intención del oficialismo cartista es hacerse del control del Senado a toda costa. Podrían eventualmente recurrir a una violación de nuestro reglamento interno. ” Lo dijo Carlos Amarilla, senador

Carlos Amarilla, senador disidente.

