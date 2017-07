06 de Julio de 2017 20:31

Argaña: "No le voy a pasar la mano a Nicanor"

Nelson Argaña, hijo del finado Luis María Argaña, afirmó que no le pasaría la mano al expresidente Nicanor Duarte Frutos si este empieza a trabajar por la candidatura de Mario Abdo Benítez, no obstante, aclaró que no saldrá del movimiento.

Informe de Antonella Brignardello