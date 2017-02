02 de Febrero de 2017 16:43

Docentes siguen en pie de huelga

A pocos días del inicio de clases y pese a las intensas negociaciones, el Ministerio de Educación no logra destrabar la manifestación de docentes que amenazan con no asistir este 23 de febrero. La estatal anunció con tomar medidas con aquellos “que no son indispensables”.