Los autos son preparados en Brasil

Diego Domínguez, que el domingo abandonó el Rally de Erechim, comentó que sus mecánicos continúan en Brasil a causa del paro de camioneros y los cierres de ruta que se llevan a cabo en el vecino país.

“Es muy complicada la situación, los mecánicos están incómodos, casi la mitad del equipo está varado en Erechim y a los camiones todavía no le dejan pasar, había cinco puntos de bloqueo, se levantaron cuatro y uno hasta ahora no”, comentó el piloto a la 1120 AM.

“Cerca de Foz está bloqueado aún, los miembros del equipo que están con los camiones hace 10 días están al costado de la ruta, ojala se libere cuanto antes para que puedan volver”, añadió el piloto.

Los mecánicos que siguen en Erechim ya están trabajando por los autos del equipo. “Ya que están varados allá, van a completar ya los trabajos para el próximo rally. Están pasando malos ratos y ojala se solucione antes. Los camiones están trancados, si para mañana no hay solución, vamos a enviar los vehículos livianos para que puedan traer lo máximo que podamos”.

Después comentó lo que le sucedió en la segunda etapa de la carrera. “El auto no anda más, el problema que tuvimos en Argentina fue una falla electrónica que hacía reducir el rendimiento, hemos encontrado esas fallas, hemos configurado mejor en problema de suspensión, Erechim no es exigente en suspensiones, todavía tenemos que seguir presionando al equipo en Alemania para poner en marcha las mejoras para aumentar el rendimiento del auto. Mejoramos porque disminuimos las fallas electrónicas que tuvimos” y habló del abandonó. “Nunca me paso algo como el de este fin de semana, de cuidar tanto, administrar para llegar sin cometer errores y con la línea de llegada a la vista hubo muchas cosas que sucedieron para pararnos, es tranquilizarnos y aceptar lo que paso para poner la energía en lo que se viene”.

Comentó lo que pasó con los neumáticos. “La goma aparte de desinflarse de golpe, en muy poco tiempo se desintegro y al pasar eso golpearon el paragolpe, arrancó el guardabarro, cortó la correa del motor, daño y corto partes del mazo de cable. Al comienzo vi el mazo de cable que estaba dañado, seguimos revisando y encontré varios enchufes, probamos el arranque y los enchufes hicieron que el motor pare, enchufamos, llegamos, pero con un atraso de más de 20 minutos”.

Afirmó que el campeonato sudamericano está complicado. “El campeonato ya está complicado, el sistema de puntaje y las escasas fechas hace que las posibilidades sean escasas para lograr algo. En el 2016 perdí el campeonato teniendo en el bolsillo, nada esta dicho, puede ocurrir cualquier cosa, vamos a estar atentos y hacer el mayor esfuerzo posible”, finalizó.