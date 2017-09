Saba: “En la primera cometí un error”

Gustavo Saba fue el ganador de la pole en la clasificación del Rally del Chaco que se desarrolló el domingo en el autódromo Rubén Dumot. El piloto del Skoda Fabia R5 aseguró que en la primera vuelta cometió un error.

“Estoy contento con la segunda vuelta. En la primera vuelta cometí un pequeño error. Vamos al Chaco de nuevo en punta, con la tranquilidad de haber hecho todas las cosas bien. Vamos a dar el cien por ciento, y la idea es tomar con calma y a dar el cien por ciento de nosotros”, dijo Saba a la 1120 AM.

Saba comentó que ya estuvieron trabajando en el auto para hacer algunos cambios con relación a la competencia del domingo. “Estuvimos trabajando en las suspensiones y diferenciales. Vamos a tener un buen auto para el fin de semana. Solicité que los pilotos larguemos cada tres minutos en la segunda etapa, y fue aprobado, por la seguridad; es una decisión acertada”, dijo también cuando fue consultado sobre la segunda etapa que muchos indican será la más difícil de la carrera.

No quiso hablar sobre algunos comentarios en redes sobre el tramo de la 40. “Si vamos a hacerles caso a todos los que hablan sin saber, me quedaría en casa y me iría con mi familia a Disney. Lo que dicen las personas que nunca se subieron a un auto no me interesa. En la 40 teníamos un equipo gigantesco; ahora acortamos. Si es por mí, que se corra toda la 40. Estamos contentos con el equipo y con el rally. Nos inscribimos para correr, y los comentarios de cierta gente me tienen sin cuidado”, agregó.

Saba señaló que los dirigentes del automovilismo hicieron un gran trabajo en el circuito del Rubén Dumot, que fue una linda fiesta el domingo con la gran presencia del público. Además, confirmó que mañana irá de nuevo al Chaco para hacer un último repaso a los tramos que serán utilizados entre el sábado y el lunes.