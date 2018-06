Kevin Durant fue la figura de los Warriors: anotó 43 puntos y guió la victoria 110-102 ante los Cavaliers en el tercer partido de las finales de la NBA. Golden State lidera la serie 3-0 y quedó a una victoria del título. El campeón vigente podrá consagrarse el viernes, cuando desde las 21:00 juegue nuevamente en Cleveland contra el equipo de LeBron James, quien anotó 33 puntos en 47 minutos de partido.

FINAL STAT LINES from the @warriors Game 3 victory in Cleveland!



Kevin Durant: 43 PTS, 13 REB, 7 AST

Steph Curry: 11 PTS, 6 AST, 5 REB

Draymond Green: 10 PTS, 9 AST

Jordan Bell: 10 PTS, 6 REB#DubNation #NBAFinals



LBJ: 33 PTS, 11 AST, 10 REB

Kevin Love: 20 PTS, 13 REB pic.twitter.com/jJfMkDOKaf