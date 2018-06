Básquetbol: se juega la quinta fecha del femenino

Por Guillermo Caballero Villalba

Esta noche, desde las 20:30, se disputarán los tres partidos correspondientes a la quinta fecha de revanchas del torneo Apertura femenino del básquetbol de Primera División.

Los partidos son los siguientes: Libertad vs. Deportivo Sajonia, Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo San José y Sportivo Luqueño vs. Sol de América.

El sábado se regularizó el cotejo entre Sportivo Luqueño y Deportivo San José, consiguiendo el triufo las “santas”, por 25-54.

La tabla de posiciones: Sol de América 17 puntos, Félix Pérez Cardozo 15, Libertad 14, Sajonia 13, Luqueño y San José 9.

Se encuentra pendiente de regularizacion el partido entre Libertad y San José.