Libertad, firme en el femenino de básquetbol

El team liberteño sigue sin contratiempos en el torneo Apertura femenino, imponiéndose esta vez a su par del Deportivo Sajonia, por 79-37, en su visita a las anaranjadas. El lunes se reanudó el certamen, luego del bronce en Odesur.

El paréntesis del Apertura fue durante la participación de la selección femenina en los Juegos Odesur “Cochabamba’18”, donde se conquistó la presea de bronce.

De esta manera, el lunes se disputaron los partidos correspondientes a la quinta y última fecha de la primera rueda.

Otros resultados registrados fueron: Sol de América 94 – 27 Sportivo Luqueño y Deportivo San José 47 – 73 Félix Pérez Cardozo.

Posiciones: Libertad 10 puntos, Sol de América 9, Félix Pérez 8, Sajonia 7, Luqueño(*) 4 y San José(*) 3. (*) Tienen un partido menos.

A regularizar. Mañana, San José y Luqueño regularizarán el partido pendiente de la primera rueda. Será en el polideportivo “León Coundou”, desde las 20:00.

Posteriormente, el jueves arranca la rueda de revanchas, con estos partidos: San José vs. Sol, Libertad vs. Félix Pérez y Sajonia vs. Luqueño. Los juegos arrancan a las 20:30. Los primeros oficiarán de locales, mientras que falta confirmar el escenario del partido Sajonia-Luqueño. El sábado será la segunda fecha.