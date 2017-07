Santiago Ochipinti respondió a Marco Trovato sobre los incidentes en la final del Apertura de Básquetbol: “No entiendo por qué dicen que queremos perjudicar a Olimpia”. El vicepresidente de la CPB explicó por qué empujó a Jairo Jambay.

“Vi solamente el primer cuarto, luego me retiré a una reunión y regresé para los últimos tres minutos. Creo que la gente de Olimpia se sintió perjudicada por el arbitraje y por eso pasó todo”, comenzó Santiago Ochipinti al Cardinal Deportivo.

El vicepresidente de la Confederación Paraguaya de Basquetbol salió al cruce de las palabras de Marco Trovato: “Como aficionado del básquetbol me gustaría ver tres partidos. No soy olimpista ni liberteño en básquetbol: soy de San José. No entiendo por qué dicen que queremos perjudicar a Olimpia”.

“El arbitraje fue exigente y Libertad estuvo más enchufado. Cuando ganás, el árbitro es bueno, pero cuando perdés, es malo. Los de Olimpia Media se pasaron insultando al árbitro. En mi opinión, se les fue la rosca. Olimpia tiene un buen equipo y puede ganarle el lunes a Libertad”, continuó el directivo de la CPB.

Dentro de los incidentes, Ochipinti explicó por qué empujó a Jairo Jambay (presidente del departamento de básquet del Decano: “Me saqué de encima, si me estaban rodeando con mi familia. Lo de ayer no fue una masacre, gracias a Dios. Si los barras salían, ¿qué hacíamos? En la próxima no vamos a jugar si no hay 100 ó 200 cascos azules”. Libertad ganó la segunda final a Olimpia Kings (99–90) y obligó la definición del Apertura a una finalísima el lunes a las 20:30 en el León Coundou.

Trovato había dicho que la Confederación recibe US$ 80.000 de la televisión y que los clubes solo perciben tres pelotas al año. “Le quiero recordar al señor Trovato que tenemos seis selecciones en el año y nos cuesta sudor y lágrimas llevar un seleccionado. Lo hacemos con el dinero de la Confederación”, aclaró Santiago Ochipinti a ABC Cardinal.