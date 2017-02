Arce: “Un combo clave”

Francisco Arce, técnico de la selección paraguaya, habló en el Cardinal Deportivo y aseguró que se viene un combo clave para la Albirroja. Mencionó que la lista de convocados será muy similar a las anteriores.

“Estamos muy bien, esperando a los que les falta competir como Derlis González y Federico Santander. El resto está jugando y tenemos un mes de tiempo para hacer las convocatorias. Estamos viendo los partidos; ayer hablaron con Víctor Cáceres, después hablaré con él también”, fue lo primero que afirmó Arce a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado sobre la actuación de la selección Sub 20. “Estuve acompañando a la Sub 20 para ver el proceso evolutivo de los jugadores. Para mí, en ese sentido, fue positivo para ver quiénes maduraron, se quedaron o se estancaron. Después cuando no se llega a un objetivo, hay cosas por mejorar. Pedro Sarabia ya hizo su evaluación para explicar por qué no conseguimos seguir compitiendo”.

Mencionó que en estos momentos está tranquilo en el arco. “Estamos tranquilos en el arco, nos gustó que Justo Villar juegue tan rápido; en esa posición estamos tranquilos, reitero. Hay que ver qué sucede con Diego Barreto para dar a conocer la lista de tres” y aseguró que la lista será muy parecida a las anteriores. “Va a ser una lista muy parecida a las anteriores. Algunos han vuelto a competir, jugadores que no convocamos por lesión”.

“Nos dará una fuerza importante ganarle a Ecuador y hacerle un buen partido ante Brasil. Necesitamos sumar de a tres ante Ecuador, tienen un calendario apretado, es un combo clave porque estamos apremiados por haber fallado en casa ante Colombia y Perú”, añadió el entrenador.

Sobre el planteamiento de local y lo que se debe hacer en el encuentro ante Ecuador, dijo: “Tenemos que estar más atentos, defender mejor, hablo de toda la estructura porque tenemos que presionar arriba, no perder tan rápido el balón, eso nos costó muchísimo. Contra Perú cometimos errores, tenemos que estar más atentos, más vivos, tenemos que imponernos, habrá momentos de dificultad pero hay que jugar como finales como son los partidos de eliminatorias y más en este momento en el que estamos”, finalizó.