Guaraní cumplió su primer día de pretemporada en Los Aleros y entrenó con la presencia de sus dos primeras incorporaciones: Jorge Mendoza y Mario Saldívar. El lateral firmó por una temporada y se refirió a su llegada a Dos Bocas. “Arranco una nueva ilusión. Sin pensar mucho con mi familia, aceptamos (…) Sí (es una revancha) porque tuve una pasaje por Libertad pero no tuve continuidad, así que esta es una nueva oportunidad para mí”, añadió.

Saldívar disputó 19 de los 22 partidos del Apertura con el Deportivo Santaní y jugó por derecha como por izquierda. “Yo me siento cómodo en ambos lados. Si le voy a hacer útil al equipo, que sea donde él (Juan Manuel Azconzábal) me ponga”, contó. El Aborigen será el quinto club paraguayo del futbolista, quien vistió la camiseta del Figueirense (2012) y el Tombense (2016), ambos de Brasil. “Venía jugando hace dos años con equipos que peleaban por el descenso pero ahora me toca en otra etapa”, culminó.