“No tengo problema de ir a Cerro Porteño”

Arturo Mina charló con Radio Continental de Buenos Aires y se refirió a Cerro Porteño: “Nadie ha hablado conmigo, ni con mi representante”, mencionó. Medios argentinos ubican al central ecuatoriano en el equipo de Leonel Álvarez.

En Argentina dan por hecha la llegada de Arturo Mina a Cerro Porteño. El central fue vicecampeón de la Copa Libertadores de América en 2016 con Independiente del Valle y fue transferido a River Plate por pedido de Marcelo Gallardo. Después de un año en el Millonario el entrenador le comunicó que no será tenido en cuenta. El ecuatoriano rompió el silenció y habló con Continental AM 590 de Buenos Aires y contó que: "No sé nada de Cerro Porteño. Nadie ha hablado conmigo, ni mi representante".

#ClossContinental | #River | Arturo Mina: "Si #River llega a un acuerdo, y yo también, no tengo ningún problema de ir a #CerroPorteño" AM590 — Closs Continental (@ClossAM590) July 6, 2017

AHORA #ClossContinental | #River | Arturo Mina: "Si no voy a jugar en #River, es muy difícil quedarme. Yo tengo la intención de jugar" AM590 pic.twitter.com/NlU1nLUmEw — Radio Continental (@Continental590) July 6, 2017

"Si no voy a jugar en River, es muy difícil quedarme. Yo tengo la intención de jugar", añadió Mina a Closs Continental. "Si River llega a un acuerdo, y yo también, no tengo ningún problema de ir a Cerro Porteño", continuó el futbolista. Por su parte, Juan José Zapag, en charla con ABC Cardinal había dicho que, "es un jugador muy importante, pero no podría decir. Vamos a ver". El presidente del Ciclón no descartó la posible contratación del futbolista.