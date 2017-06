Cardozo: “Voy a defender a muerte esta camiseta”

Óscar Cardozo activó por primera vez esta tarde con el plantel de Libertad. El refuerzo del campeón aseveró que va a “defender a muerte esta camiseta” y que la amistad con Santiago Salcedo favoreció a que fichara por el club repollero.

Esta jueves, Óscar Cardozo tuvo su primera práctica con el plantel de Libertad. El delantero señaló que está “muy agradecido con la gente de Libertad por darme la oportunidad de volver a mi país. Voy a defender a muerte esta camiseta. Espero ponerme bien físicamente lo más rápido posible para poder estar en el primer partido”.

En conferencia de prensa, el ariete resaltó que su deseo era jugar en el fútbol paraguayo nuevamente. “Esperamos ofertas de algunos clubes y no llegaron. Por suerte Libertad apareció y cerramos rápido”, añadió.

“Si no era ahora, no iba a volver a jugar acá. Por eso esperé hasta lo último alguna oferta de Paraguay. Si firmaba por otro equipo afuera iba a hacerlo por dos años y no iba a tener posibilidades de jugar en Paraguay”, explicó el goleador de 34 años.

Cardozo estuvo vinculado con Cerro Porteño pero la propuesta oficial del club de Barrio Obrero nunca llegó. El presidente de la república Horacio Cartes, extitular repollero, lo llamó y cerró la contratación de forma rápida.

Además, otro de los factores que incidió en su decisión fue la presencia de Santiago Salcedo en filas gumarelas. “Siempre hablé con él, nunca cortamos la comunicación, la amistad siempre estuvo. También influyó eso para que esté ahora acá”.

Por último, Cardozo tendrá en el plantel a Paulo Da Silva, histórico de la Selección Paraguaya de Fútbol. “Nos conocemos bien, estará lindo el vestuario. Creo que vamos a formar un lindo grupo y vamos a pelear por todos los objetivos que tenemos”, sentenció.