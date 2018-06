“De vuelta a casa”

Domínguez publicó en su cuenta personal de Twitter un par de fotografías de los exámenes médicos a los cuales se sometió en su vuelta a la institución azulcrema que refuerzan la impresión de que está muy a gusto en el fútbol azteca.

El futbolista, que deslumbró en Cerro por su desequilibrio, sus goles y su personalidad es el principal objetivo de los directivos azulgranas para encarar los octavos de final de la Copa Libertadores, sin embargo su repatriación se antoja cada vez más complicada.

Según informó la producción de ABC Cardinal, el América no tiene planeado dejar ir a Domínguez en este semestre, ya que es un pieza importante del esquema del técnico Miguel Herrera. La idea de Cerro es traerlo a préstamo por 6 meses.

A pesar del interés real de #Cerro, me aseguran 2 personas inportantes del #América que: "no hay posibilidad" y que es "imposible" un retorno de Cecilio Domínguez al Ciclón en este semestre.

De hecho, aun no llegó ninguna oferta formal al club.@ABCCardinal https://t.co/RGiLGukrjG