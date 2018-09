“Florentín me quiere recuperar”

Claudio Aquino, futbolista argentino de Guaraní, habló luego de la movilización aurinegra y contó su charla con el entrenador del Indio, quien lo utilizó en el partido pasado. “Estoy agradecido por su confianza”, dijo el enganche.

Aquino fue consultado acerca de qué necesita para demostrar su mejor nivel, a lo que respondió que está falto de ritmo y minutos. “Vine con la pretemporada hecha, pero en el club en el que estaba (Unión de Santa Fe) no había hecho fútbol por lesiones. Tengo que agarrar ritmo, por suerte jugué el fin de semana. Ojalá lo pueda seguir haciendo para demostrar lo que sé”, expresó el del Cacique.

Sobre que Gustavo Florentín lo haya puesto en su primer partido al frente del Indio, Aquino contó que el entrenador le comentó previamente que lo quería recuperar luego de haber visto videos suyos. “Él es muy abierto, nos tiene confianza a todos, habló mucho con los jugadores y creo que es lo que le faltaba. A mí me me dijo que me quería recuperar, que confiaba en mí, que sabía lo que podía rendir y estoy contento por su confianza”, reveló Aquino.

El refuerzo de Guaraní explicó que se siente cómodo jugando de enganche y que se lo hizo saber a Florentín en la charla que tuvieron, aunque aclaró que está a disposición para formar en cualquier puesto.