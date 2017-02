Con la franja negra

El gerente deportivo del Olimpia, Ricardo Tavarelli, confirmó que el Decano jugará con la camiseta tradicional y el Botafogo usara la alternativa esta noche por Copa Libertadores en el estadio Nilton Santos.

“La reunión técnica fue bastante picante”, comenzó diciendo Tavarelli a la 730 AM. “Los árbitros decidieron que Olimpia juegue con la tradicional, lo normal es que el visitante sea el que use la alternativa y nosotros no teníamos inconvenientes pero, nuestra alternativa es muy parecida a su primera, según los árbitros, y eso enojo a los brasileños”, explicó el gerente.

“Son 12 cosas que se tocaron en la reunión técnica como por ejemplo la exigencia de estar una hora y media antes en el estadio”, contó Tavarelli y agregó que vió que varios hinchas ya están por el Hotel y por la ciudad. “Acá se siguen vendiendo las entradas”, relató el entrevistado.

El del Rey de Copas comentó que la cancha será bastante rápida ya que, “ellos mojan el campo de juego para dar velocidad”. Olimpia juega hoy contra el Botafogo a las 20:45.