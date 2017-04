Con suspensiones arranca la fecha 11

Tras la pausa este viernes inicia la fecha 11 con encuentros suspendidos de Olimpia-General Díaz, en las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 19 que debían disputarse en la fecha y Sportivo Luqueño-Sol de América (Sub 15 y Sub 14), a regularizarse el martes.

La cartelera:

Olimpia - General Díaz en Complejo ODD (Villeta). Mañana; Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00).

Trinidense - Cerro Porteño en Comité Olímpico. Mañana: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:45). Domingo, en Martín Torres: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). Capiatá - Rubio Ñu en Complejo Auriazul. Mañana: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:45). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). Guaraní - Nacional en Ex-Tembetary (Ypané). Mañana: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:45). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). Libertad - Independiente CG en Colegialito. Mañana: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:45). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). Luqueño - Sol de América en General Caballero CG (Luque). Sábado: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:45).

Los líderes:

- Sub 14: Olimpia, 27 puntos.

- Sub 15: Libertad y Nacional, 23 puntos.

- Sub 16: Nacional, 25 puntos.

- Sub 17: Libertad y Olimpia, 23 puntos (Libertad aún posee una respuesta pendiente del Tribunal Disciplinario de la segunda fecha contra Capiatá)

- Sub 19: Cerro Porteño, 21 puntos.