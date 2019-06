Juan José Zapag se refirió al cambio de estadio para la final única de la Sudamericana 2019. El certamen definirá al campeón en la Nueva Olla el 9 de noviembre. Además, el vicepresidente de Cerro Porteño habló de la relación con Robert Harrison.

“Las relaciones nunca fueron ni muy buenas ni muy malas. Creo que estamos bien, nunca estuvimos muy mal”, puntualizó Juan José Zapag sobre la relación de Cerro Porteño con Robert Harrison. Este viernes, la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó que la Nueva Olla recibirá, el sábado 9 de noviembre, la final única de la Copa Sudamericana 2019.

“La charla se dio hace pocos días (sobre la posibilidad de jugar en la Nueva Olla). Era una posibilidad que estaba latente. Se dio porque debían cambiar toda la lumínica del Defensores y al parecer eso podía ser riesgos”, continuó el vicepresidente del Ciclón a ABC Cardinal. “Va a estar mejor para el partido final. Vamos a potenciar algunas cuestiones a corto plazo. Muy felices por esta nominación”, agregó sobre el estadio.

Por otra parte, Zapag habló de la posible sanción que recibiría la directiva azulgrana por los eventos posteriores al gol fantasma en el Torneo Apertura 2019. “Yo no creo porque no hay causales. Yo estuve ahí, vimos todos los vídeos, todos sabemos lo que pasó, la dirigencia de Cerro Porteño se portó bien ante esa injusticia. No hay causales para sancionar. La conducta de la dirigencia fue impecable”, agregó.