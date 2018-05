Cristhian Paredes anota para el Portland

Cristhian Fabián Paredes, de 20 años, con pasado en Sol de América de nuestro país y América de México, llegó a la anotación en el minuto 52, al aprovechar un rebote.

Fue bautismo de gol en la MLS para el joven compatriota, en su décimo partido. Portland Timbers marcha en mitad de tabla en la competencia, con un balance de cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas. El New York City, del paraguayo Jesús Medina, goleó por 4-0 Colorado Rapids en esta jornada sabatina.

A day after his 20th birthday, @CristhianP_25 gets his first Timbers goal.🎉 #PORvLAFC #RCTID pic.twitter.com/IEQlRVJi56