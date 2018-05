Por AFP

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, que hizo historia este sábado como el primer técnico en encadenar tres títulos de la Liga de Campeones consecutivos, tiene claro que Cristiano Ronaldo tiene que seguir en su club “sí o sí”.

Zidane respondía así a la bomba soltada por el portugués, que en sus primeras entrevistas televisivas tras ganar la final de Kiev había dejado caer que podría abandonar el equipo y que “fue muy bonito jugar en el Real Madrid”.

“No estoy pensando en eso. Pienso en lo que estamos haciendo, en el partido, en lo que conseguimos. Luego ya veremos, pero Cristiano se tiene que quedar sí o sí”, declaró el francés en su conferencia de prensa después de la victoria 3-1 sobre el Liverpool. “Se tiene que quedar sí o sí. Luego lo veremos. Lo ha que ha hecho no tiene palabras y para mí se tiene que quedar”, insistió.

Zidane también fue preguntado por otras palabras de Gareth Bale, que igualmente dejó caer, aunque más tímidamente, la posibilidad de no continuar si no consigue tener más minutos. “Cada uno mira lo suyo y lo entiendo. Pero al final somos un equipo, una plantilla, y eso no va a cambiar. Es verdad que de vez en cuando uno se merece más, pero son decisiones del entrenador. Ha ganado como todos, pero ha marcado la diferencia. Es normal que quiera más participación”, estimó.