¡Dale play al Apertura!

Hay acuerdo de los clubes con la TV por los ingresos económicos y el torneo arrancará este fin de semana en el Dr. Leoz. La reunión de presidentes será el próximo martes con el titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La primera fecha no será postergada porque los clubes llegaron a un acuerdo económico y el Apertura comenzará el viernes con los campeones del 2016: Libertad recibe a Guaraní en el Dr Leoz, a las 19:00. Este mediodía, Marco Trovato había expresado que los presidentes de la primera división se iban a reunir esta tarde para definir el arranque o no del campeonato, luego de que la TV no acordara un aumento por televisación.

En principio, la empresa dueña de los derechos del fútbol paraguayo realizó una oferta a las instituciones y estos dieron el ok. De todas maneras, el martes se reunirán con Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para seguir con la negociación.