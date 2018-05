Bajo la conducción de Daniel Garnero, Olimpia conquistó su 41° a nivel local. El entrenador llegó para esta temporada y a seis meses ya se consagró con el cuadro decano. “Este es el fruto del esfuerzo que se hizo”, sostuvo.

Daniel Garnero se hizo cargo de Olimpia para esta temporada, tras sufrir una prematura eliminación de la Copa Libertadores, hoy el equipo que él dirige se coronó en el Apertura.

El técnico destacó el trabajo de “la dirigencia, la gente del staff, y los jugadores (...) Sabíamos que las exigencias eran altas, pero tuvimos una respuesta excelente en todo sentido. Y este es el fruto del esfuerzo que se hizo”.

“Hicimos un gran campeonato y somos justos ganadores”, subrayó. Garnero resaltó que los jugadores adoptaron la idea del cuerpo técnico rápidamente. “Eso es nuestro trabajo: convencer a los jugadores”, dijo a Tigo Sports.

Antes de arrancar, el DT había dicho que Roque Santa Cruz sería la punta de lanza. Hoy, tras lograr el campeonato reconoció que no lo conocía mucho al experimentado jugador. “Me dejé llevar por los comentarios. Me quedé corto, no lo erré para nada porque Roque fue nuestra punta de lanza. Es una gran persona”, sentenció.