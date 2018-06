Desde el lunes se hablará de refuerzos

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, aseguró que a partir del lunes comenzarán a hablar de refuerzos con el técnico Juan Manuel Azconzábal. Descartó la llegada de Rodrigo Burgos.

“Estamos para terminar este torneo en el que nos fue muy mal, queremos empezar con todo el Clausura. Todavía no tenemos nada en cuanto a contrataciones, vamos a reunirnos el lunes con el técnico y allí sabremos cómo quedará el plantel”, afirmó Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

“No tenemos arreglos con ningún jugador. Seguramente los del departamento de fútbol están hablando con algunos, pero yo no tengo nada aún. No creo que corra lo de Rodrigo Burgos; su caso siempre será un problema a futuro. No sabemos cuándo va a terminar el tema”, añadió hablando del caso Burgos, que quedó fuera de Olimpia.

Sobre las probables ventas dijo: “Hay tratativas para vender a Robert Rojas, se está hablando con el representante, que es Diego Serrati. No sabemos si se va o se queda. En la misma situación está Rodrigo Bogarín”.

Acosta mencionó que Guaraní hará uso de la opción por el pase de Gabriel Esparza, pero que aún hay tiempo para cerrar el acuerdo, y habló de la probable llegada de Ignacio Don. “Don es una excelente persona, pero primero vamos a hablar con el técnico. Me gustaría tenerlo en el plantel, pero dependerá del entrenador”, finalizó.