Raúl Silva, delegado de Olimpia, habló sobre el momento del equipo: “Hay cosas que preocupan pero hay soluciones a la vista”. El conjunto de Pablo Repetto volvió a perder, pero esta vez en Copa Libertadores. Además, no marcó en sus cinco partidos de 2017.

“No da gusto perder los partidos, pero creemos que el análisis no es negativo. Hay cosas que preocupan pero hay soluciones a la vista. Tenemos delanteros con gol que se van a incorporar. Hay que lavarnos la cara y sacudirnos”, contó Raúl Silva a ABC Cardinal. El delegado de Olimpia aseguró que la situación del equipo cambiará cuando los refuerzos se acoplen sin inconvenientes al plantel. Además, se refirió a la falta de gol y aseveró que Fernando Fernández y Brian Montenegro ya estarán para la revancha: “En condiciones ya estarían y va a depender de lo que el profe disponga. Ellos están incluidos en la lista para la Libertadores”.

Por otra parte, habló de las críticas que recibe el equipo y Pablo Repetto. “Hoy amanecimos allá abajo y antes de ayer estábamos allá arriba, cuando se confirmaron las contrataciones. Nosotros no podemos reaccionar a las opiniones de redes sociales. Nosotros tenemos un trabajo proyectado. Si viene el hincha, nosotros creemos que sabemos lo que estamos haciendo en este proceso y confiamos que rápidamente dará su fruto por la calidad humana del grupo”, añadió a la 730 AM.

Olimpia vuelve en la madrugada del sábado (4:00) y enfrentará a Trinidense, el lunes, en el arranque del Torneo Apertura. El entrenador mencionó ayer, tras la derrota en Copa, que utilizaría un once alternativo, ya que la revancha ante Independiente del Valle será el jueves. Tanto Hernán Pellerano como Edcarlos trabajan en lo físico, pero el argentino no sería habilitado aún. Independiente de Avellaneda está con problemas con AFA, por deudas, y no puede liberar el pase del jugador.