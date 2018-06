El campeón regresa mañana

Olimpia comenzará este lunes la pretemporada: los jugadores se presentarán en la Villa y viajarán a las 9:30 a la ciudad de Tobatí. El primer entrenamiento del plantel será a la tarde. El único refuerzo que llegó al campeón es Sergio Vergara.

Se terminaron las vacaciones del campeón: Olimpia retornará este lunes a los trabajos a fin de comenzar la pretemporada para la doble competencia local del siguiente semestre. El plantel se presentará en la Villa y viajará a la ciudad de Tobatí a las 9:30. La actividad se iniciará por la tarde y se extenderá por unas dos semanas. El primer amistoso será el 8 de julio, ante Bolívar, en Buenos Aires (en el Tomás Ducó de Huracán). El arranque del Clausura será el martes 17 de julio, y el estreno del Decano será ante Nacional. Por otra parte, el 29 de junio, el conjunto dirigido por Daniel Garnero conocerá a su rival de la Primera Fase de la Copa Paraguay.

Con respecto a los refuerzos, el único en incorporarse fue Sergio Vergara. Después de la caída de la operación de Dairon Mosquera (no pasó la revisión médica), el cuerpo técnico decidió no sumar a otro futbolista tras la ida de Farid Díaz. Los laterales serán Iván Torres y el exjugador de Sportivo Luqueño. Por su lado, Independiente volvió por Richard Sánchez y presentó una oferta de 5.500.000 dólares por el 80% del pase. Pero no sería el único interesado en el volante, porque medios argentinos informaron que Racing también desea contar con el paraguayo.