Olimpia debuta el jueves en la Copa Libertadores: visita a Independiente del Valle en Ecuador, a las 21:00. Pablo Repetto analizó la serie contra su exequipo, con quien jugó la final en 2016. No viajan Fernández, Montenegro, Pellerano y Edcarlos.

“Estamos bien motivados. Por suerte empieza la Copa, para lo que nos hemos preparados y con la ilusión de lograr un resultado positivo para cerrar la serie en Asunción”, comenzó Pablo Repetto, en conferencia, previo al viaje del plantel a Ecuador para debutar en la Copa Libertadores de América ante Independiente del Valle en Sangolquí (jueves, 21:00).

El entrenador puntualizó a los inconvenientes del equipo e hizo referencia a los refuerzos y sus llegadas tardías: “Tuvimos algunos contratiempos con las contrataciones. Hace dos días se confirmaron dos delanteros; Pellerano llegó hace poco y algo parecido pasó con Mouche y Edcarlos. Se suman algunos jugadores de la sub 20 (Selección Paraguaya), quienes no trabajaron con nosotros. Eso hace que no estemos 10 puntos pero no significa que no tengamos posibilidades”.

El uruguayo dejará a Fernando Fernández (todavía no llegó de México), Brian Montenegro (tuvo una infección en la muela), Hernán Pellerano (recuperándose de una lesión) y Edcarlos Santos (lleva un mes sin entrenar con sus excompañeros) para que sigan trabajando en la parte física. Por otra parte, Saúl Salcedo y Rodi Ferreira se suman tras el paso por el Sudamericano con la Selección y dependerá de una evaluación física para formar parte de los viajeros.

Por último, dejó una opinión para los hinchas y subrayó que van a festejar cuando sean campeones. "El hincha va a festejar cuando seamos campeones. Es ahí cuando tiene que evaluar, cuando ganemos el campeonato local y peleemos la Copa. Si el hincha conoce lo que hace esta directiva va a estar contento pero hay que dar tiempo a los futbolistas. El hincha no es boludo, entiende cómo es el fútbol".