El Niza tropieza con el Angers

Por AFP

PARÍS. El Niza (6º) empató 2-2 en su estadio con el Angers (11º), este viernes en el arranque de la fecha 7, y podría alejarse más de los puestos de cabeza, en una clasificación en la que manda el París SG con un pleno de 6 victorias en 6 partidos.

Mario Balotelli (39, de penal) e Ismael Traoré (76, en propia puerta) fueron los autores de los goles locales, que sirvieron para remontar los tantos del bosnio-croata Pavlovic (13) y de Karl Toko Ekambi (34). Tras un inicio titubeante, el Niza había encontrado el ritmo con tres victorias ante Mónaco (4-0), Zulte-Waregem (5-1) y Rennes (1-0). Pero visto su mal comienzo de partido en el Allianz Riviera y el hecho de que los jugadores dirigidos por Lucien Favre no fueran capaces de disparar entre los tres palos hasta el 90+5, el Niza puede dar por bueno este empate. Además este viernes el Mónaco (2º) tendrá enfrente a un Lille (17º) herido en su orgullo, con un triunfo en seis jornadas. Su entrenador, Marcelo Bielsa, afirmó el miércoles que no tiene intención de dimitir. “La única posibilidad de que deje de trabajar aquí es que me cesen de mis funciones. Y eso no depende de mí”, afirmó el argentino. En caso de ganar en Lille, el Mónaco alcanzaría provisionalmente a puntos (18) al líder París Saint-Germain, que el sábado visita al Montpellier (12º).