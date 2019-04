“El tema Costa ya está resuelto”

Por EFE

Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, dijo este viernes que ya está resuelto “el tema interno con Diego Costa, que se negó a entrenar el jueves, y afirmó que ve al delantero “en la pretemporada que viene” con “ilusión de revertir” toda esta campaña.

Después de la reincorporación del futbolista hispano-brasileño a los entrenamientos este viernes, esa última frase insiste en la idea del técnico de contar el curso siguiente con el atacante, con contrato con el Atlético por dos años más, hasta 2021, y protagonista de las dos últimas polémicas del club rojiblanco.

“Es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer y obviamente Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre”, se limitó a explicar Simeone sobre todo lo sucedido en las últimas 24 horas, desde el pulso que inició el futbolista con el club, con su negativa a entrenar, hasta su vuelta hoy al trabajo.

¿Ha hablado con él? ¿El jugador ha pedido perdón? “Creo que fui bastante claro. Es un tema interno, como todos los temas internos se resuelven internamente y ya está resuelto, porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre”, insistió Simeone. “No creo que en la familia, cuando suceden situaciones, la vas contando por la calle a la gente que pasa que no conoces”, añadió ante los medios de comunicación.

Sí fue más expresivo el técnico en su intención de contar con Diego Costa la próxima temporada más allá de estos últimos hechos. “No cambio lo que pienso sobre Diego. Considero que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita. Y no tengo ninguna duda que la temporada que viene toda la rebeldía y todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada lo harán muy bien”, completó el técnico.