Escocia no vino a Perú de paseo

El delantero Matt Phillips aseguró ese sábado que la selección de Escocia no está en Lima de paseo y que el próximo martes, frente a la de Perú, esperan comenzar a mostrar otra cara para llegar en forma a las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Phillips valoró haber llegado a la capital peruana este miércoles para disponer de unos días de aclimatación antes del partido, que se jugará en el Estadio Nacional de Lima.

El jugador afirmó que se siente cómodo cuando en la selección de se desempeña de delantero centro, una posición que no suele ocupar en su club, el West Bromwich Albion inglés. “Me siento cómodo. Me da más oportunidad de disparar a puerta. Estoy todavía aprendiendo, pero la disfruto”, indicó Phillips, quien lleva un gol en once partidos con Escocia, anotado en marzo a Hungría.

Después de jugar contra Perú, Escocia disputará otro partido amistoso frente a la selección de México el sábado 2 de junio en el Estadio Azteca. Para estos dos partidos, el seleccionador escocés, Alex McLeish, convocó casi al mismo grupo de jóvenes futbolistas que ya jugaron en marzo sendos partidos amistosos contra Costa Rica y Hungría, en los que perdió por 0-1 el primero y ganó por el mismo resultado el segundo.

Destaca la ausencia del lateral izquierdo Andy Robertson, quien este sábado juega con el Liverpool inglés la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Entre los jugadores más destacados que se enfrentarán a Perú están los centrocampistas Matt Ritchie, del Newcastle inglés, y el joven Scott McTominay, que esta temporada debutó con el Manchester United.