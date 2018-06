Esta tarde se daría lo de Santana

Gustavo Florentín fue presentado esta mañana como entrenador del Sportivo Luqueño. Hablando con el Cardinal Deportivo, aseguró que este viernes se cerrará la incorporación del volante Jonathan Santana.

“En estos momentos estoy saliendo del club, ya estamos activando para el torneo. Lo de Santana no me confirmaron aún. Está muy avanzado, pero todavía los dirigentes no me confirmaron. Se puede dar hoy, ojalá sea así”, afirmó el entrenador a la 730 AM, ABC Cardinal.

Confirmó que se llegó a hablar con Diego Barreto, pero el arquero aseguró que tiene contrato vigente con General Díaz y está descartado.

Mencionó que a la tarde arreglará un jugador argentino. “Hoy a la tarde se hará los estudios un jugador argentino y si pasa las pruebas médicas se incorporará. Se llama Walter Ortiz. Le hicimos un seguimiento y será importante para nosotros. Llegó hoy, ya hablamos también con su representante”.

Luqueño verá la posibilidad de hacer más contrataciones. “Estamos viendo más jugadores, buscando en puestos específicos y todo lo resolveremos entre hoy y mañana. Lo mejor es tener a la mayoría de los jugadores para la pretemporada”, concluyó.