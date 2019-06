Este once entrenó Berizzo

Eduardo Berizzo dirigió este martes una práctica de fútbol en Salvador Bahía y trabajó en base a un once que tuvo varios cambios del mediocampo en adelante. Mirá.

Paraguay está con vida en la Copa América y Eduardo Berizzo no perdió tiempo en búsqueda del once ideal para enfrentar el jueves a Brasil en el Arena do Gremio. Este martes, en la sesión matutina, el entrenador alineó una formación con variantes en el mediocampo y en el ataque. Además, cambió el sistema y probó un 4-4-2.

De la alineación que inició contra Colombia en Salvador, el técnico mantuvo al arquero (Roberto Fernández), a los cuatro defensores (Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia), a dos volantes (Richard Sánchez y Matías Rojas) y a un atacante (Miguel Almirón). En principio serían tres los cambios: Hernán Pérez, Celso Ortiz y Óscar Romero.

En la práctica de fútbol y por la elección de hombres, Berizzo desea un equipo rápido para contra golpear. Los ejercicios iniciaron con Fernández; Piris, Gómez, Alonso, Arzamendia; Pérez, Sánchez, Ortiz, Matías Rojas; Romero y Almirón. Luego, el técnico reemplazó a Pérez por Derlis González como volante por derecha.

El plantel llegó a Porto Alegre, se alojará en el hotel Laghetto Stilo, en la zona de Boavista, y entrenará el miércoles, a las 15:00, en el CT Parque Gigante, el complejo deportivo del Internacional de la Serie A.