Este viernes, la penúltima fecha de las Formativas

Con tres campeones ya definidos (Sub 14, Sub 17 y Sub 19), arranca este viernes fecha 21 del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas. Las categorías Sub 15, Sub 16 y Sub 18 se podrían definir en esta fecha.

Libertad se consagró monarca en las categorías Sub 14 y Sub 19, mientras Olimpia en la Sub 17. En la categoría Sub 15, con una victoria Olimpia (Sub 16 y Sub 18) y Libertad (Sub 15), ya se llevan en título en la penúltima fecha.

Las definiciones:

Sub 14: Libertad (campeón) y Olimpia (vice).

Sub 15: pelean Libertad (51 puntos), Olimpia (46) y Cerro Porteño (46).

Sub 16: pelean Olimpia (49 puntos) y Cerro Porteño (47)

Sub 17: Olimpia (campeón); por el vice pelean Libertad (40), Cerro Porteño (39) y Nacional (37)

Sub 18: pelean Olimpia (45 puntos) y General Díaz (40).

Sub 19: Libertad (campeón) y por el vice pelean Cerro Porteño (45) y Guaraní (39).

Cartelera

Nacional vs. Deportivo Santaní, en Parque Guasu. Viernes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00).

Cerro Porteño vs. Guaraní, en Parque Azulgrana (Ypané). Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30).

3 de Febrero vs. Sportivo Luqueño, en "El Mensu" (Minga Guasu). Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Viernes, en "Sol de Este" (Ciudad del Este): Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

Sol de América vs. General Díaz, en cancha auxiliar 2 de Sol. Viernes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

Libertad vs. Independiente CG, en Colegialito. Sábado: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Domingo: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

Deportivo Capiatá vs. Olimpia, en Complejo Auriazul (Capiatá). Sábado: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Domingo: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

Goleadores

Sub 14: Kevin Fernández (Olimpia), 16 goles.

Sub 15: Diego Gómez (Libertad), 19.

Sub 16: Oliver Mattesich (Deportivo Capiatá) y Mario Pérez (Guaraní), 20.

Sub 17: Erik López (Olimpia), 21.

Sub 18: Derlis Aquino (Libertad), 16.

Sub 19: Fabio Mendieta (Cerro Porteño), 16.

Última fecha:

Olimpia-Nacional

Independiente CG-Deportivo Capiatá

General Díaz-Libertad

Sportivo Luqueño-Sol de América

Guaraní-3 de Febrero

Deportivo Santaní-Cerro Porteño