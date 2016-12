Estigarribia quiere seguir en el país

Marcelo Estigarribia aseguró que, así como están las cosas, no seguirá jugando en Cerro Porteño. El volante que volvió este año de Italia aseguró que quiere seguir jugando en Paraguay y que existen clubes interesados en su concurso.

“En Cerro creo que no sigo. Se han comunicado conmigo y con Pedro Aldave clubes de aquí y del exterior. No sé cuáles son los clubes, estamos esperando que fenezca el contrato el 31 de diciembre”, afirmó el jugador a la 730 AM, ABC Cardinal.

“La prioridad era seguir en el país, no le cierro las puertas a ningún club, por suerte se han comunicado con Pedro y conmigo, eso me deja tranquilo porque hay clubes importantes del país que quieren contar conmigo”.

No quiso dar nombre cuando fue consultado si uno de los clubes es Olimpia. “Me llamaron de varios clubes, mi prioridad es seguir en el país. Estoy disfrutando de las vacaciones y después unirme a algún club. No le cierro las puertas a nadie, repito”.

Señaló que Gustavo Florentín le dijo que quería que continúe en Cerro Porteño. “Dos meses antes que culmine el campeonato, Florentín me dijo que quería que continúe, le dije que el contrato terminaba el 31 de diciembre y me tenían que hablar, después del 31 ya no dependo de Cerro”, concluyó.