Formativas: el torneo Clausura se pone al día

El martes y miércoles regularizaron sus encuentros pendientes Guaraní-Gral. Díaz, Luqueño-Trinidense y Rubio Ñu-Independiente, correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas.

A Triqui le cuesta ganar en las categorías Sub 14 y Sub 15 (solo posee un encuentro ganado por categoría), y esta fecha no fue la excepción, que pese a estar ganando por la diferencia de 2-0 en ambas categorías, los Luqueños empataron en la 14 y remontaron en la 15.

Los líderes de las categorías se mantienen: Olimpia (Sub 14 y Sub 17), Cerro Porteño (Sub 15 y Sub 16) y Capiatá (Sub 19).

Resultados de la fecha 11:

SUB 14 RUBIO ÑU 2-INDEPENDIENTE CG 0

Cancha: Parque Guasu (local, Rubio Ñu). Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Pablo Rojas y Víctor Ruiz Díaz.

Rubio Ñu: Gustavo Dionisi; Wilson Benítez (44' Erwin Martínez), Víctor Benítez, José Rolón y Tadeo Silva; José Leguizamón, Enzo Zorrilla (68' Matías Apodaca), Arturo López y Osvaldo Zárate; Miguel Brítez (58' Marco González) y Lucas Vázquez (44' Carlos Colmán). D.T.: Miguel Acosta.

Independiente CG: Alan Ortiz; Emerson Ortiz (59' Pedro Garcete), Ángel Ojeda, Joel Sanabria y Hernán López; César Ferreira, Gonzalo Gabaglio, Lucas Amarilla (36' José López) y Ricardo Ortiz (36' Luis Chiuzano); Fabrizio López (52' Eduardo Aguayo) y Martín Acosta (44' Mirko González). D.T.: Guido Domínguez.

Goles: 7' José Leguizamón y 66' Marco González (RÑ).

GUARANÍ 3-GENERAL DÍAZ 0

Cancha: ex Tembetary (local, Guaraní). Árbitro: Elvis Peña. Asistentes: Carmen Segovia y Pedro Centurión.

Guaraní: Ángel Sotelo; Rodrigo Mendoza, Josué Acosta (54' Thiago Servín), Santiago Benítez y Alexis Cantero; Isaías Quintana, Lucas Amarilla (44' Emanuel Verdún), Mathías Segovia (65' Pedro Feltes) y Andrés Jara; Óscar Echeverría (56' Cristhian Báez) y Cristofher Espínola (61' Ángel Alarcón). D.T.: Ricardo Limenza.

General Díaz: Leonardo Velázquez; Juan Iberbuden (ST Gustavo Cáceres), Jorge Rodríguez, Agustín López y Éver Aquino; Fabio Núñez (47' Iván Domínguez), Juan Cristaldo (ST Freddy Ramírez), Jesús Segovia y César Ruiz Díaz (ST Fernando Sánchez); Rodrigo Ferreira y Diego Fernández (18' Marcos González). D.T.: Lidio Benítez.

Goles: 4' Santiago Benítez, 32' y 41' Óscar Echeverría (G).

Amonestado: 12' Diego Fernández (GD).

SPORTIVO LUQUEÑO 3-SPORTIVO TRINIDENSE 2

Cancha: Parque Guasu – cancha 5 (local; Luqueño). Árbitro: Luis Escobar. Asistentes: Óscar Núñez y Paulino Palacios.

Sportivo Luqueño: Hugo Gaona; Alejandro Fonseca, Ángel Ibarra, Óscar González y Víctor Noceda; Robert Domínguez, Néstor Ramírez, Adrián Jarolini (9' Nelson Fabián Cáceres) y Júnior Echeverría (50' Diego Insfrán); Guillermo Gill y Paulo Ruiz (40' Mathías Gaona). D.T.: Néstor Alonso.

Sportivo Trinidense: Rodrigo Villalba; Alan Ramírez, Alejandro Giménez, Jonathan Cristaldo y Rodrigo Arce; Ángel Miranda, Gabriel Ferreira, Jorge Gómez (ST Giovani Vargas) y Yonatan Ortega; Esteban Acosta (ST Santiago Miranda) y Jesús Barrios. D.T.: Henry Díaz.

Goles: 50' Fabián Cáceres, 64' y 69' Guillermo Gill (SL); 42' Ángel Miranda y 45' Santiago Miranda (ST). - Clasificación Sub 14: Olimpia 29 puntos, Cerro Porteño 23, Capiatá 20, Gral. Díaz 19, Libertad y Guaraní 18, Sol de América y Rubio Ñu 14, Nacional y Luqueño 11, Independiente 7 y Trinidense 5. SUB 15

GUARANÍ 0-GENERAL DÍAZ 1

Cancha: Ex Tembetary (local, Guaraní). Árbitro: Pedro Centurión. Asistentes: Carmen Segovia y Elvis Peña.

Guaraní: Aurelio Villamayor; Alcides Barbotte, Rolando González, William Duarte y Christian Torres; Jorge Díaz (83' Cristhian Ocampos), Fernando Castro, Mario González (ST Juan Ramos) y Tareth Insaurralde (ST Fabio Mendoza); Óscar Castro y Mario Giménez (57' Sergio Fleitas). D.T.: Aureliano Torres.

General Díaz: Carlos Amarilla; Alcides Vera, Vicente Ovelar, Bruno Díaz y Bani Osorio (84' Celso Escobar); Rolando González, Guillermo Ayala, Ronald González e Iván Cañiza; Domingo Ayala (33' Ramón Ortiz) (67' Matías Vera) y Jorge Silva (89' Piergiogio Scotto). D.T.: Agustín Villalba.

Gol: 36' Ronald González (GD).

Amonestados: 38' Vicente Ovelar, 69' Iván Cañiza y 86' Bruno Díaz (GD); 48' Jorge Díaz, 53' Mario Giménez, 56' Alcides Barbotte, 64' Aurelio Villamayor y 79' Fernando Castro (G).

RUBIO ÑU 3-INDEPENDIENTE CG 1

Cancha: Parque Guasu (local, Rubio Ñu). Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: Pablo Rojas y Óscar Barrios.

Rubio Ñu: Celso Duarte; Matías Bogado, Santiago Ayala, Sergio Leiva y Brian Gómez; Tobías Gavilán (82' Elías Palacios), Fabrizio Jara, Miguel Samaniego y Isaías Gavilán (90' Enzo Benítez); Elías Saavedra (68' Sebastián Núñez) e Iván Ayala (87' Iván Fin). D.T.: Adolfo Vera.

Independiente CG: Sebastián Gamarra; Ángel López, Richard González, Enrique Brítez (75' Enzo Rodas) y Alan Duarte; Abdías Burgos, José Carrillo (46' Amilkar González), Ricardo Saldívar y Nelson Ruiz Díaz; Carlos Amarilla (55' Eduardo Martínez) y Arturo Céspedes (78' Fernando Ocariz). D.T.: Óscar Domínguez.

Goles: 13' Elías Saavedra, 60' Matías Bogado y 71' Sebastián Núñez (RÑ); 61' Eduardo Martínez (ICG).

SPORTIVO LUQUEÑO 2-SPORTIVO TRINIDENSE 2

Cancha: Parque Guasu – cancha 5 (local; Luqueño). Árbitro: Paulino Palacios. Asistentes: Óscar Núñez y Luis Escobar.

Sportivo Luqueño: José Insaurralde; Antonio García, Christian Martínez, Santiago Careaga y Alejandro Maciel (62' Luis Jara); Wilson Ramírez, Aldo Parra, Esteban González y Federico Fanego (68' Emilio Roldan); Diego Fernández y Ángelo Cabrera (57' Germán Moreno). D.T.: Néstor Alonso.

Sportivo Trinidense: Junior Vera; Jorge Orué, Rodrigo Alvarenga, Enzo Ferreira y Maximiliano Fanego; Víctor Barchello (85' Ricardo Benítez), Derlis Díaz, Lucas Valdez (80 Pedro Morales) y David Sanabria; Samuel Núñez y Matías Rodríguez. D.T.: Jorge Valdez.

Goles: 69' Germán Mongelos y 89' Diego Fernández (SL); 56' Víctor Barchello y 76' Jorge Orué (ST).

- Clasificación Sub 15: Cerro Porteño 27 puntos, Olimpia 26, Libertad 25, Sol de América 21, Guaraní 17, Independiente 14, Rubio Ñu, Capiatá y Luqueño 13, Nacional 12, Gral. Díaz 10 y Trinidense 6.