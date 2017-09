Formativas: este jueves se inicia la segunda rueda

Cerro Porteño-General Díaz abren este jueves, con la Sub 19, la primera fecha de la segunda ronda del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas. La cita es las 7:30 en el Parque Azulgrana.

Cerro Porteño lidera las categorías Sub 16 (28 puntos) y Sub 15 (26). Olimpia manda en la Sub 14 (26), Libertad Sub 17 (28) y en la Sub 19 comandan Capiatá y Sol de América (24).

- Programación:

* Cerro Porteño – Gral. Díaz, en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 19 (07:30). Viernes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30). * Olimpia - Sol de América, en Complejo ODD (Villeta). Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30). * Nacional – Deportivo Capiatá, en cancha auxiliar de Nacional. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00) . * Rubio Ñu – Libertad, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00). * Sportivo Luqueño – Independiente CG, en Parque Guasu. Viernes: Sub 15 (07:00), Sub 14 (09:00) y Sub 19 (14:00). Sábado: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00) . * Guaraní – Sportivo Trinidense, en Ex – Tembetary (Ypané). Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 19 (14:30). Sábado: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30) . - Clasificación:

* Sub 14: Olimpia 26 puntos, Cerro Porteño 23, Capiatá 19, Libertad 18, Gral. Díaz 16, Sol de América 14, Guaraní 12, Nacional 10, Rubio Ñu 8, Luqueño 7, Independiente 6 y Trinidense 5.

* Sub 15: Cerro Porteño 26 puntos, Olimpia 23, Libertad 22, Sol de América 21, Guaraní 16, Independiente y Capiatá 13, Luqueño 11, Rubio Ñu 10, Nacional 9, Gral. Díaz 6 y Trinidense 4.

* Sub 16: Cerro Porteño 28 puntos, Libertad 23, Capiatá 20, Olimpia 19, Nacional 18, Guaraní 17, Luqueño 12, Independiente CG 10, Sol de América 8, Gral. Díaz 6, Rubio Ñu 5 y Trinidense 3.

* Sub 17: Libertad 28, Olimpia 27, Capiatá 21, Luqueño y Cerro Porteño 16, Gral. Díaz 14, Rubio Ñu 12, Nacional 11, Guaraní 10, Sol de América 9, Independiente y Trinidense 6.

* Sub 19: Capiatá y Sol de América 24 puntos, Rubio Ñu 20, Libertad 19, Olimpia 18, Cerro Porteño 15, Luqueño 13, Gral. Díaz 12, Independiente y Nacional 10, Trinidense 5 y Guaraní 4. - Goleadores

* Sub 14:

Lucas Samaniego (Libertad), 8 goles

Allan Wlk (Olimpia), 6

Hugo Benítez (Olimpia), 6

* Sub 15:

Marcos Caballero (Olimpia), 8 goles

Ángel González (Cerro Porteño), 7

* Sub 16:

Jesús Amarilla (Libertad), 12 goles

Pablo Lugo (Gral. Díaz), 10

* Sub 17:

Iván Saldívar (Capiatá), 7 goles

Álvaro Recalde (Libertad), 7

* Sub 19:

Álex Zarza (Cerro Porteño), 8

Isidro Pitta (Cerro Porteño), 7