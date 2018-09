Formativas: se van poniendo al día

La décima fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se puso al día luego de las postergaciones del fin de semana por las intensas lluvias.

Guaraní–Deportivo Santaní e Independiente CG–Sportivo Luqueño no pudieron regularizar sus encuentros por el mal estado de las canchas aún del Parque Guasu por las lluvias registradas el fin de semana.

Nacional lidera las Sub 16 y Sub 17, este último comparte con Cerro Porteño. Mientras Libertad lidera de manera solitaria las categorías Sub 18 y Sub 19.

Sub 16

SOL DE AMÉRICA 1 - OLIMPIA 2

Cancha: Sol de América (auxiliar 1). Árbitro: Luis Escobar. Asistentes: Alexis Frutos y Johny Marín.

Sol de América: Mariano Benítez; José Centurión, Federico Ortega, Rodrigo Duarte y Rodrigo Fariña; Enrique Estadella, Matías Minella, Juan Cáceres y Emilio Roldán (61' Ulises Olmedo); Bruno Rivas y Sebastián Luzko (84' Brian Báez). D.T.: Jacinto Zorrilla.

Olimpia: Alcides Aranda; Juliano Gavilán, Fredy Guerrero, Lucas Caballero y Fabio Barrios (88' Lucas Gaona); Ronald Cornet, Alexis Coronel, Matías Galarza y Marcos Caballero; Iván García (90' Fernando Insfrán) y Walter Velázquez (70' Jesús Bogado). D.T.: Luis Romero.

Goles: 8' Bruno Rivas (SA); 12' Alexis Coronel y 92' Fredy Guerrero (O).

3 DE FEBRERO 1 – NACIONAL 2

Cancha: Complejo OnLine. Árbitro: Luis Presentado. Asistentes: Sergio Duarte y Arthur Afara.

3 de Febrero: Junior Cáceres; Lucas Burgos, Matías Reyes, Ronald Rolón y Mauricio Rech; Pedro Ramos, Martins González (62' Sebastián Duarte), Pedro Ramírez y Alan Garcete (39' Fredy Vidal); Brahian Riveros (74' Carlos Marmari) y Alex Almirón. D.T.: Atilio López.

Nacional: Igor Insfrán; Richard Ruiz, Matías Pérez (ST Mathias Parris), Juan Vargas y Gastón Benítez; Mauricio Cantero, Luis Dinatale (91' Fabrizio Marín), Marcos Andino y Fernando Presentado; Orlando Colman y Celso Burgos (85' Egwin Santacruz). D.T.: Vicente Quinto.

Goles: 39' Alex Almirón de penal (3F); 9' y 12' Fernando Presentado (N). Amonestados: 40' Fredy Vidal y 60' Lucas Burgos (3F); 35' Matías Pérez, 62' Orlando Colman y 73' Mathias Parris (N).

- Goleador: Fernando Presentado (Nacional), 10 goles

Sub 17

SOL DE AMÉRICA 0 - OLIMPIA 3

Cancha: Sol de América (auxiliar 1). Árbitro: Johny Marín. Asistentes: Alexis Frutos y Luis Escobar.

Sol de América: Fernando Dávalos; Fabrizzio Trotte, Pedro Gómez, Fernando Noguera y Andrés Centurión; Mauricio Bogado (ST Eduardo Rojas), Ricardo Samaniego, Carlos Ibarra y Alexander Argüello (68' Lucas Alonso); Adilson García (55' Fernando Ruiz Díaz) y Emanuel Benítez. D.T.: Pedro Sosa.

Olimpia: Lucas Verza; Enrique Cáceres, Robert Carballo, José Cáceres y Mauricio Vera; Alex Duarte (68' Enzo Avalos), José Espínola, Marcelo Amarilla y Alex Franco; Cristhian Medina (55' Alan Paredes) y Diego Duarte (80' Walter Martínez). D.T.: Adolfo Fatecha.

Goles: 10' y 34' Diego Duarte, 68' Alan Paredes (O).

3 DE FEBRERO 1 – NACIONAL 5

Cancha: Complejo OnLine. Árbitro: Johny Marín. Asistentes: Arnaldo Mendoza y José Benítez.

3 de Febrero: Pedro Villanueva; Mathías Pereira, Ronald Venialgo, Ángel Monges y Lucas Zalas (65' Amílcar Cano); Fabio Servín, José Salinas (60' Rubén Cabañas), Juan Ruiz Díaz (49' Richard Garcete) y Alexis Recalde; Pablo Gómez y Óscar Galeano. D.T.: Atilio López.

Nacional: Federico Gómez; Matías Quiñonez, Rafael López, Recci Leguizamón y Alex Aguilar; Mario Bazán, Richard Rojas (60' Mathías González), Armando Ybarra (76' Federico González) y Julio Miltos; Martin Núñez (75' Juan Candía) y Enrique Areco. D.T.: Diego Arévalos.

Goles: 10' Pablo Gómez (3F); 28' Armando Ybarra, 37' y 55' Martin Núñez, 45' Julio Miltos y 64' Enrique Areco (N). Amonestado: 87' Enrique Areco (N).

- Goleador: Héctor Bobadilla (Cerro Porteño), 13 goles

Sub 18

CERRO PORTEÑO 3 - DEPORTIVO CAPIATÁ 1

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Gustavo Domínguez. Asistentes: Pablo Rojas y Marchelo Domínguez.

Cerro Porteño: Carlos Schulz; Derlis González (89' Jesús Portillo), Enzo Benítez, Alan Benítez y Armín Galeano; Alex Acosta, Felipe Ferro, Orlando Cristaldo y Matías Ramírez (81' José Vega); Maikol Benítez (84' Iván Amarilla) y Celso Escurra. D.T.: Celso Ruiz Díaz.

Deportivo Capiatá: Hugo Castillo; Ronald Esquivel, César Jara, Diego Pedrozo y Jorge Arellano; Alexander Colmán, Fernando Bracho, Gustavo Valiente e Ismael Cuevas (ST Marcelino Miltos); Ramiro Bernal (ST Carlos Villamayor) y Hugo Benítez (65' Benigno López). D.T.: Juan Centurión.

Goles: 15' y 54' Maikol Benítez, 42' Alex Acosta (CP); 39' Gustavo Valiente (DC). Amonestados: 76' Felipe Ferro y 78' Matías Ramírez (CP); 40' Ramiro Bernal y 42' Jorge Arellano (DC).

LIBERTAD 4 - GENERAL DÍAZ 0

Cancha: Colegialito (local, Libertad). Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: Marcelo Almada y Dionicio Cristaldo.

Libertad: Julio Chamorro; Rodrigo González, Alexi Sosa, Marcelo Rolón (66' José Giménez) y Derlis Cabañas (76' Juan Benítez); Sebastián Benítez, Ricardo Meza, Álvaro Recalde y Ramón Zárate; Derlis Aquino y Osmar Benítez (ST Rodney Bareiro). D.T.: Juan Samudio.

General Díaz: Enrique Torres; Emmanuel Núñez, Julio Manzur, Alejandro Ayala y Augusto Villalba; Diego Quintana, Ramón Ojeda (57' Axel Salinas), Ariel Cattaneo y Vasco Barrios (50' Francisco Zuchini); Édgar Villalba (76' Eliezer Figueredo) y Carlos Paredes. D.T.: Jorge Alcaraz.

Goles: 3' Álvaro Recalde, 49' Derlis Aquino, 74' y 82' Rodney Bareiro (L). Amonestados: 14' Ramón Ojeda, 61' Carlos Paredes, 61' Enrique Torres (GD); 46' Rodrigo González, 72' Sebastián Benítez y 75' José Giménez (L). Expulsado: 61' Ariel Cattaneo (GD)

SOL DE AMÉRICA 2 - OLIMPIA 1

Cancha: Sol de América (auxiliar 1). Árbitra: Carmen Gómez. Asistentes: Félix Cantero y Joel Martínez.

Sol de América: Alan Galeano; Guido Gamarra, Misael Benítez, Fernando Espínola y Roberto Cantero; Joel Núñez, Sindulfo Martínez (77' Isaías Fleitas), Brian Quintana (68' Arturo Piris) y Luis Ortiz; Osías Fernández y Luis Ferreira (84' Juan Sosa). D.T.: Pedro Sosa.

Olimpia: Jonathan Martínez; Alan Vargas, Juan Recalde, Enzo Panza y Gustavo Alvarenga (60' Carlos Alonso); Matías Castillo, Derlis Benítez, Ángel Colmán y Teodoro Arce; Carlo Bergottini (Ángel Bóbeda) y Carlos Kiese (80' Elías Jara). D.T.: Néstor Isasi.

Goles: 6' Osías González y 81' Joel Núñez (SA); 20' Carlos Bergottini (O).

3 DE FEBRERO 2 – NACIONAL 3

Cancha: María Auxiliadora km.30. Árbitro: Celso Miranda. Asistentes: Silvio Coronel y Cesar Rolón.

3 de Febrero: Lucas Concatte; Walter Villar, Ever Fernández, Miguel Toro (28' Cristhian Mena) y Junior Espínola; Bruno Villagra (28' Ignacio Morán), Kevin Galeano, Alexis Ortiz y Ángel López (60' Alberto Torres); Diego López y Yony Salinas. D.T.: Rodrigo Aragones.

Nacional: Lucas Galarza; Ronald Fariña, Derlis Castillo, Diego Casco y Virginio Mujica (71' Alex Brizuela); Víctor Medina, Nicolás Enciso, Matíhas Mendoza y Aldo Díaz; Ariel Hidalgo (60' Fidel Martínez) y Ronald Guerrero (76' Vicente Martínez). D.T.: Juan Paredes.

Goles: 69' Yony Salinas y 75' Walter Villar (3F); 7' Ronald Guerrero, 15' Aldo Díaz y 22' Ariel Hidalgo (N). Amonestados: 67' Diego Casco, 78' Fidel Martínez y 85' Aldo Díaz (N).

- Goleador: Víctor Argüello (Independiente CG), 8 goles

Sub 19

LIBERTAD 2 - GENERAL DÍAZ 1

Cancha: Colegialito (local, Libertad). Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Marcelo Almada y Arthur Afara.

Libertad: Walter Ramírez; Miguel Aquino, Jaime López (37' Junior Medina), Guillermo Coronel y Denis Antúnez; Esteban Maidana, Adolfo González (25' Gustavo Aguilar), Lucas Sanabria y Elías Alfonso (81' Giovanni Bogado); Adrián Alcaraz y Alberto Meza. D.T.: Luis Villasanti.

General Díaz: Javier Dávalos; Javier Flecha (37' Elías Oviedo), Agustín Giménez, Julio Santacruz y Máximo Martínez; Guillermo Ayala (65' Luis Aquino), Aldo Maíz, Leonardo Coronel y Matías Barreto; Cristian Ocampos (85' Víctor Florentín) y Fabián Pereira. D.T.: Luis Escobar.

Goles: 6' Cristian Ocampos (GD); 7' Lucas Sanabria y 56' Gustavo Aguilar (L). Amonestados: 18' Javier Flecha y 42' Guillermo Ayala (GD). Expulsado: 26' Fabián Pereira (GD)

CERRO PORTEÑO 1 - DEPORTIVO CAPIATÁ 0

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitro: Marchelo Domínguez. Asistentes: Pablo Rojas y Gustavo Domínguez.

Cerro Porteño: José Miers; Adam Cárdenas, Óscar Meza, Alejandro Piris Da Motta y Emigdio Bobadilla (80' Kevin Colmán); Anyelo Bogado, Matías López, Jorge Verza y Fabio Mendieta (90' Adam Villagra); Vincent Brizuela y Venancio Recalde. D.T.: Roberto Nanni.

Deportivo Capiatá: Ronald Cabrera; Alexis González, Giovanni Chaparro, Matías Cano y Rafael Valdez; Guido Cáceres (85' Luis Enciso), Juan Manzúr, David Salomón y Kevin Pereira (91ć Félix Sosa); Adrián Paredes (48' Hugo Benítez) y Kevin Agüero. D.T.: Juan Centurión.

Gol: 91' Vincent Brizuela (CP). Expulsado: 88' Matías López (CP).

SOL DE AMÉRICA 1 - OLIMPIA 3

Cancha: Sol de América (auxiliar 1). Árbitro: Joel Martínez. Asistentes: Félix Cantero y Carmen Gómez.

Sol de América: Luis Franco; Diego Oviedo, Marcos Da Veiga, Carlos Samudio y Marcelo Molinas; Sebastián García, Ricardo Villalba, Jeremías Flores (78' Víctor Núñez) y Matyas Domaniczky; José Gill (56' Óscar Fernández) y Fabio Corvalán (64' Oliver Grance). D.T. Alfredo Vera.

Olimpia: Ángel Roa; Jesús Rolón, Víctor González (80' Jesús Ferreira), Fabián Brítez y Germán González; Pablo Díaz, Marcelo Dávalos (75' Adelio Zárate), Braian Ojeda y José Sanabria (84' Jorge Ferreira); Robert Morales y Erik López. D.T.: Francisco Esteche.

Goles: 22' José Gill (SA); 69' Fabián Brítez, 71' Marcelo Dávalos y 82' Erik López (O). Expulsado: 63' Pablo Díaz (O).

3 DE FEBRERO 0 – NACIONAL 1

Cancha: María Auxiliadora km.30. Árbitro: César Rolón. Asistentes: Silvio Coronel y Celso Miranda.

3 de Febrero: José Britez; Víctor Díaz, Lucas González, Junior Karajallo y Miguel González; Marcos López (71' Bahian Vargas), Cornelio González, Rolando Dure (84' Alejandro Aranda) y William Garcete; Alan Méndez y Francisco Adorno (61' Franco Airaldi). D.T.: Rodrigo Aragones.

Nacional: Favio Marín; Fabián Arrúa, Jorge Saldívar (ST Matías Rodríguez), Saúl Figueredo y Óscar Martínez; Mauricio Báez (56' Sebastián Alcaraz), Daniel Cano, Jonathan Benítez y David Fernández (58' Elías Cantero); Fernando González y Mateo Britez. D.T.: Héctor Blanco.

Gol: 17 ' David Fernández (N). Amonestados: 6' Víctor Díaz, 63' Alan Méndez, 65' Miguel González y 73' Lucas González (3F); 6' Saúl Figueredo y 88' Sebastián Alcaraz (N). Expulsado: 57' Jonathan Benítez (N).

- Goleadores:

Vincent Brizuela (Cerro Porteño), 6 goles

Erik López (Olimpia), 6

- Próxima fecha:

Nacional - Cerro Porteño, en Parque Guasu

Deportivo Capiatá - Independiente GG, Complejo Auriazul

Sportivo Luqueño – Guaraní, en Parque Guasu

Deportivo Santaní – Libertad, en Parque Guasu y Monte Alto

General Díaz - Sol de América, en Parque Guasu

Olimpia - 3 de Febrero, en Parque Guasu