Gareca: “El fútbol es efectividad”

Por EFE

SARANSK. El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, consideró que el marcador del choque ante Dinamarca fue injusto, aunque recordó que el fútbol está marcado por el acierto ante el gol.

“El partido fue en líneas generales lo que pensábamos con una selección como Dinamarca importante en línea de juego. Fuimos a buscarle, estuvo disputado. En ese contexto creo que Perú hizo mérito para ponerse por delante”, apuntó el preparador.

“Ellos fueron efectivos para la proporción de llegadas que tuvieron. No tengo nada que reprochar a los muchachos. El resultado no refleja lo que pasó en el terreno de juego pero el fútbol es efectividad y lo que me deja tranquilo fue la actitud de los jugadores. Lamentablemente con la cantidad y el apoyo del público no pudimos darle lo que queríamos”, analizó Gareca.

“Independientemente de la gran selección a la que nos enfrentamos, el ambiente no tuvo nada que ver con el desarrollo en el campo. La gente no es motivo de presión sino una energía importante. Siempre contamos con el apoyo masivo de la gente en todos los escenarios. Sabíamos que iba a ocurrir aunque no de tanta magnitud, pero no es presión de ningún tipo”, añadió el entrenador.

“El fútbol es eficacia pero nos gusta que el equipo intente jugar y genere ocasiones a través de asociaciones. Por momentos lo pudo conseguir y por momentos no. Es un momento triste para nosotros porque teníamos mejores expectativas pero ahora hay que recuperarse para el partido de Francia”, recordó el seleccionador de Perú.

Sobre la suplencia de Paolo Guerrero dijo que “lo mejor era arrancar de esa manera teniendo en cuenta que fue el último en integrarse a la selección”.

El técnico argentino de Perú descartó que Christian Cueva, que falló un penal al borde del descanso, acusara su error: “lo importante es que siguiera metido en el partido. El partido está cargado de situaciones que hay que revertir y le vimos luego participativo, no se escondió. Hay que superarse y enfrentarse a este caso de problemáticas que suceden dentro del partido. Le conozco y es un jugador fuerte mentalmente”.

La derrota después de quince encuentros sin perder no cuestiona el estilo del conjunto peruano. “Hay maneras de ganar un partido. Tenemos un estilo que nos ha traído aquí y que tenemos incorporado. Hay que mantener la calma. Hemos perdido un partido y son tres los de esta fase. Con esta manera de jugar creo que tenemos más posibilidades de obtener los resultados que esperamos. No veo por qué hay que dejarlo de lado”.