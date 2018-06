Grupo F: Suecia

Por EFE

La retirada de un mito como Zlatan Ibrahimovic, que acaparaba todo lo bueno y todo lo malo, tras la Eurocopa 2016 y la marcha como el seleccionador de Erik Hamren obligaron a una renovación, tanto de 'modus operandi' como de concepción.

Sin 'Ibra' el conjunto sueco, comandado desde el banquillo por Janne Andersson, tuvo que recomponer su estructura y hacer prevalecer el bloque a la individualidad que marcaba todo.

Andersson también tuvo que introducir savia nueva, ir metiendo a jovenes valores que quizá no brillaban como en etapas precedentes en las mejores ligas pero consiguió conformar un equipo en toda la extensión de la palabra. El proceso ha resultado reconfortante. Suecia se ganó un puesto en la repesca al ser superada tan solo en su grupo por Francia y en la eliminatoria decisiva hizo saltar la banca y los pronósticos al dejar a la todopoderosa Italia en la cuneta.

Los Marcus Berg, Emil Forsberg, Victor Lindelof y compañía consiguieron el objetivo y la selección nórdica vuelve a un Mundial doce años después tras sus ausencias en Sudáfrica y Brasil. Estuvo medio abierta la puerta para un regreso de Ibrahimovic con su exitosa irrupción en la MLS estadounidense. Hubo 'coqueteos' y rumores que finalmente no cuajaron. No obstante, su ausencia no modifica un ápice los planteamientos y posiciones de Andersson.

Participaciones en fases finales: 11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006)

Mejor resultado: 2º, en 1958

Entrenador: Janne Andersson (Halmstad, 29/9/1962). Hombre de la tierra. Ha desarrollado toda su carrera en casa, como jugador en equipos como Alets, Halmia y Laholms, y como técnico en los conjuntos Alets, Laholms, Halmstads, Örgryte y Norrköping. Con este último logró un inesperado título de liga y le permitió dar el salto, tras la Eurocopa 2016, a la selección.

La figura: Marcus Berg (Torsby, 17/8/1986): La retirada de Zlatan Ibrahimovic concedió más protagonismo al actual delantero del Al Ain. No ha defraudado. Su poderío, buen manejo de ambas piernas y velocidad le han convertido en una de las claves de esta Suecia, a la que lidera como nuevo artillero. Formado en el club de su ciudad natal, se ganó un hueco en el profesionalismo en el Goteborg, donde creció y llegó a ganar la Liga. A partir de ahí inició una carrera por el Groningen, el Hamburgo, el PSV Eindhoven, el Panathinaikos y el Al Ain emiratí, club al que actualmente pertenece.

Equipo tipo (4-4-2): Robin Olsen; Mikael Lustig/Emil Krafth, Andreas Granqvist, Victor Lindelöf, Martin Olsson/Ludwig Augustinsson; Jimmy Durmaz, Albin Ekdal/Sebastian Larsson, Oscar Hiljemark/Gustav Svensson, Emil Forsberg; Ola Toivonen y Marcus Berg.