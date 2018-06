“Inde” va por jugadores del Gumarelo

Independiente CG quiere tener en su plantel a dos jugadores que pertenecen al plantel de Libertad. El entrenador Pablo Caballero dijo que lo importante en este semestre es el Clausura y no la Copa Paraguay para su equipo.

“Anoche estábamos esperando la confirmación de los jugadores que solicitamos a Libertad. Son dos del plantel principal y seguro que se confirmará en el transcurso del día”, afirmó Caballero a la 730 AM, ABC Cardinal.

Caballero confirmó que Andrés Duarte seguirá en Independiente y que Milciades Portillo y Édgar Ferreira merecían cambiar de aire tras el acuerdo al que llegaron con Sol de América. “No podemos decirle a los directivos que no cedan jugadores porque los mismos jugadores te piden salir, es imposible atajar. Rearmar depende de la gente que viene, si le pegamos en el ojo, haremos un buen semestre, no creo que tengamos problemas, tenemos buenos centrales y mediocampistas”, afirmó.

Consultado sobre el Mundial, señaló que hasta ahora no hay nada nuevo. “No hay nada nuevo en el Mundial. Todavía no vi nada raro, esperando que juegue Alemania y Brasil para ver algo distinto, hoy llamó la atención la manera en que Islandia le jugó a Argentina, defendiendo con diez jugadores. Cuando contragolpeaba parecía un equipo bueno, no tiene cómo jugarle a Argentina porque no podes darle espacios a Messi y sus compañeros”.

Después dio los nombres de los liberteños que podrían llegar al club. “A David Mendieta y Jonathan Valiente lo queremos tener. No tienen cabida en el equipo y siempre observamos para ver qué jugador nos puede ayudar, creo que Valiente nos puede dar una buena mano arriba”.

Por último dijo que no piensa en la Copa Paraguay. “Ni pensamos en la Copa Paraguay, pensamos en el promedio y quizás alguna clasificación a una copa internacional. Con la reserva y algunos de primera vamos a encarar la Copa Paraguay”, finalizó.