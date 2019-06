El partido de clasificación para la Albirroja

Debido al formato de la Copa América y a la propia incapacidad de Paraguay en fase de grupos, el encuentro definitivo para la selección que comanda Eduardo Berizzo termina siendo el del hoy a las 19:00 entre Japón y Ecuador.

No será el Paraguay-Qatar, ni el Paraguay-Argentina, tampoco el Paraguay-Colombia el que decidirá si la Albirroja avanza a los cuartos de final de la Copa. No, será el choque por el Grupo C entre la tricolor y los nipones.

Tras la derrota ayer ante los cafeteros, el combinado nacional cerró su participación en el Grupo A con tres partidos disputados y solo dos puntos conseguidos. La mala cosecha de alguna manera no eliminó a Paraguay pero sí lo obliga a esperar a que en el compromiso de hoy no haya un ganador, para así clasificar como uno de los mejores terceros.

LOS TRES CANDIDATOS A MEJOR TERCERO

De momento, el Grupo A y B están definidos. En el primero, Perú es el tercero con 4 unidades (ya clasificó) y en el segundo Paraguay ocupa ese puesto con 2. El C se definirá hoy con el duelo entre Japón (1) y Ecuador (0).

Si los nipones triunfan llegarían a los 4 puntos y si los tricolores lo hacen tendrán 3. Ambos resultados eliminarían a Paraguay. De darse la ansiada igualdad entre los equipos, por el marcador que fuera, la Albirroja se verá en cuartos de final ante la anfitriona Brasil.

No han ganado aún

En cuanto al partido en sí, ambas selecciones vienen muy golpeadas en esta Copa, no han ganado aún y recibieron abultadas goleadas. El mejor resultado lo logró el combinado asiático, que rescató un punto ante Uruguay (2-2).