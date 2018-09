Acosta: “Espero una rectificación de Zapag”

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, contestó en conferencia las declaraciones de Juan José Zapag. El aurinegro aseguró que no permitirá que se dude de la honorabilidad del plantel y de su directiva. Además, confirmó la continuidad de Azconzábal.

“Somos conscientes de que no jugamos bien, fue uno de los peores partidos de Guaraní. El plantel dio lástima y se lo dije a los jugadores”, comenzó diciendo el titular del Indio.

Acerca de lo dicho por Zapag, de que el Cacique jugó como una Sub 14 en la goleada que sufrió ante Olimpia, Acosta respondió que no permitirá que se dude de la honorabilidad del plantel y de su directiva. “Me sorprendió y me pareció que no era Juan José cuando lo escuché. Espero una rectificación y rechazamos totalmente hacer un juego de ping-pong del tema”, manifestó el aurinegro.

Continuidad de Azconzábal

Sobre la reunión con referentes del plantel que tuvo ayer, Acosta explicó que los futbolistas pidieron que siga el entrenador, motivo por el cual Juan Manuel Azconzábal tiene el apoyo de la directiva. “Están contentos con él y pidieron una nueva oportunidad. Vamos a darle esa oportunidad, pero tiene que haber un cambio, si no se viene la noche”, advirtió.

“No ocultaré que estoy preocupado por la reunión que tendrán hoy los jugadores con el técnico, hablaré con ambas partes y veremos cómo podemos encontrar la fórmula para ir hacia adelante”, agregó el mandamás de Dos Bocas.