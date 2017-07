Esperan el Ok del DT

Juan José Zapag habló sobre los futuros fichajes de Cerro y contó que Julio Irrazábal y Julio Dos Santos interesan pero necesitan “el Ok definitivo del Cuerpo Técnico”. Zapag descartó a Sand, a Piris Da Motta y contó que ofertaron por “Topo” Cáceres.

“Las gestiones que hemos realizado las hemos coronado con éxito”, arrancó diciendo Zapag. “Lo primero era que lleguen jugadores para antes del partido ante Boston River y luego habrá tiempo para coordinar con el Departamento de Fútbol y el Cuerpo Técnico si traemos algo más, nos tomaremos nuestro tiempo para decidir todos juntos que nos falta”, dijo el mandamás azulgrana.

“El plantel es muy frondoso y ya reforzamos la línea que más necesitamos por las bajas que tuvimos de varios delanteros, ahora tenemos a cuatro atacantes de muy buen nivel, lo nuevos que ya se saben y además a Ortigoza y a Haedo Valdez”, explicó Zapag.

Sobre la posibilidad de incorporar al goleador argentino José “Pepe” Sand el cerrista aseguró que el Club, “ya no está atrás de él, es un futbolista bueno pero de cierta edad”.

Dos Santos e Irrazabal

El presidente del gigante de Barrio Obrero comentó que “Irrazabal tiene muy buenas posibilidades y claro que lo queremos, lo mismo tambien Dos Santos pero necesitamos el Ok definitivo del cuerpo técnico para hacerlo”.

¿“Topo” o Piris?

A Zapag se le consultó por la situación del volante Víctor Cáceres y si hubo un interes por Robert Piris Da Motta a lo que el presidente contestó que “en el caso de Piris no hay nada porque tiene contrato con su club y con “Topo” si hubo un acercamiento pero no hay respuesta, ya hicimos una propuesta a Qatar, muy importante de heco, pero si ellos no van a liberarlo entonces no alcanza”.

Sobre el final Zapag aseguró que Raúl Cáceres seguirá en el Ciclón, “hay un sondeo por él pero la oferta no es interesante y no vale la pena distraerlo con eso, además aunque Sol de América tenga el 50% de su pase, el 100% de los derechos federativos son de Cerro así que nosotros decidimos”.