Irrazábal: “Me propuse volver y lo logré”

Julio Irrazábal, nuevo jugador de Cerro Porteño, dijo que hace tiempo se propuso volver al club y que finalmente se pudo dar. Prometió dar todo por la camiseta y aseguró que el Ciclón tiene un gran plantel.

“No es fácil jugar en un equipo grande, la presión es distinta y juega en contra de varios jugadores. Tenemos un gran plantel con jugadores de jerarquía, me sumo a ellos y trataré de aportar lo que pueda, estoy contento de llegar al club donde me propuse volver a jugar”, aseguró Irrazábal a la 730 AM, ABC Cardinal.

“En Capiatá me tocó un buen grupo, mis compañeros me ayudaron mucho e hicimos grandes campañas, agradecido a ellos y a los dirigentes por tener esta oportunidad, quería volver hace tiempo y estoy feliz de jugar en el equipo del cual soy hincha”, añadió.

Dijo que ayer fue su día más feliz en el fútbol. “Fue el día más feliz de mi vida, por la forma en que se dio y porque es en la última etapa de mi carrera, sentí el mismo cosquilleo que cuando vine por primera vez, ahora ya más maduro, sé lo que representa jugar en Cerro y trataré de dar lo mejor de mi, tenemos un semestre importante y esperamos éxitos. Tenemos que ser regulares”.

Mencionó que no perdió la esperanza de volver a Cerro. “No perdí la esperanza de volver nunca, me metía en la cabeza que tenía que hacer un gran campeonato para convencer a la gente, tardó más de lo debido”.

“Tenemos un gran compromiso, hay un buen plantel y creo que llegarán más refuerzos, no tengo dudas que tendremos un gran semestre, trataremos de coronar con algún campeonato”, finalizó.