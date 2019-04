Fernando Jubero, técnico de Cerro Porteño, señaló en conferencia de prensa que la diferencia en el clásico fue la eficacia que mostró su rival en la segunda etapa. Dijo que ya es difícil llegar al título aunque pelearán por ganar los partidos que faltan.

“Estamos lejos en la tabla, vamos a seguir peleando, esta dificil pero vamos a intentar sumar los 15 puntos que estan en juego, nos enfocaremos en el jueves para ser primeros del grupo en la Libertadores”, señaló el adiestrador azulgrana.

“El partido fue parejo en el primer tiempo, ellos nos hicieron el gol, empatamos, en líneas generales fue parejo. En el segundo tiempo fue la misma dinámica, la diferencia fue la eficacia, el segundo nos golpeó y nos costó reponernos”, añadió.

El técnico señaló que ahora lo que resta es pensar en el partido del jueves. “Es duro, era un resultado que no contábamos, nos toca pasar página y pensar en el partido del jueves, tenemos una oportunidad importante de seguir bien en la copa, tenemos que cambiar de chip”.

Fue consultado sobre la salida de Marcos Cáceres en el segundo gol de Olimpia. “Ha sido una jugada aislada, Cáceres salió a presionar, ahora es difícil analizar, tuvimos un desjuste, la responsabilidad es colectiva, la diferencia en el segundo tiempo fue la eficacia, el segundo gol fue un poco de fortuna también ya que le cayó el balón en el pie a Santa Cruz”.

Jubero reiteró que para él el partido fue equilibrado hasta el segundo gol de Olimpia que los golpeó en lo anímico. “El resultado es abultado por eso habló de la eficaciá que tuvo nuestro rival”.

No quiso referirse a la labor del árbitro Eber Aquino. “Hablar del arbitraje me parece buscar excusas. No me ha gustado su trabajo pero no podemos decir que este resultado es por el arbitraje”, concluyó.