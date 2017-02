La serie continúa abierta

Independiente del Valle se quedó con la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores: el conjunto ecuatoriano, con gol de Segovia, derrotó 1 - 0 a Olimpia en Sangolquí. El duelo de vuelta será el próximo jueves, a las 20:45, en el Defensores del Chaco.

El resultado vuelve a reflejar otro mal partido del equipo de Pablo Repetto: Olimpia cayó por 1 – 0 ante Independiente del Valle en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. En ningún momento del partido el conjunto paraguayo fue superior al rival y le generó situaciones claras a Bone.

Al local solo le bastó ese gol de Segovia para sacar ventaja en la serie, que aún está abierta y te3ndrá la revancha el próximo jueves en Asunción. En una cadena de errores, Saúl Salcedo no pudo despejar un pelota en el área y el balón le quedó al central ecuatoriano para rematar al borde del área chica en un mano a mano con Azcona. Para la mala fortuna del zaguero guaraní, Salcedo cruzó la pierna y desvió el balón descolocando al portero. Fue el 1 – 0 del juego a los 36 minutos.

Con Fernando Giménez y Jonathan González en un rendimiento muy bajo, el visitante no sacó diferencias por los costados y prácticamente Sebastián Ferreira, quien arrancó de titular y fue sustituido por Roque Santa Cruz, quedó desconectado del resto de sus compañeros. Julián Benítez intentó desequilibrar pero no fue suficiente ante la superioridad numérica y zonal de los rivales. Un once sin ideas colectivas ni destellos individuales.

En un duelo con pocas emociones, Librado Azcona terminó siendo la figura tras evitar en jugadas puntuales el segundo de Independiente. La vuelta será el jueves 9 de febrero, en el Defensores del Chaco, a las 20:45 y el vencedor medirá al ganador de Colo Colo y Botafogo (1 – 2 en la ida).