“Dimos vida a un equipo que no merecía empatar”

Cerro Porteño cayó en el Erico Galeano y perdió al ocasión de quedar a dos de los punteros: “hacemos buena presentación pero en el segundo tiempo le damos pie, oxígeno y la opción que nos empaten con errores individuales”, comentó Leonel Álvarez.

“Se trabajó el partido. Un primer tiempo para terminar dos cero, tres cero tranquilamente. Cuatro opciones de gol claras. Hacemos buena presentación pero en el segundo tiempo le damos pie, oxígeno y la opción que nos empates con errores individuales”, comenzó Leonel Álvarez tras la derrota ante Deportivo Capiatá. Cerro Porteño inició ganando pero el local remontó y evitó que el visitante se ubique a dos puntos de los líderes. “Un partido extraño, raro y no merecíamos perder”, continuó.

“Viene una falta que no es falta y luego observamos un offside, ya estamos documentados. Es darle vida a un equipo que no merecía ni empatar. Reaccionamos después de un bache pero ellos ganan bien. No tuvimos la fortuna de estar claritos para convertir. Hubo un bache en el segundo tiempo”, analizó el entrenador colombiano. El Ciclón jugará la próxima fecha ante Sol de América, el domingo a las 20:10, con escenario a confirmar.

Por último, Álvarez contó por qué no convocó a Nelson Haedo Valdez: “Es una decisión mía pero él es un profesional, muy buen jugador y se les trata a todos por igual. Él trabaja intensamente para estar bien con sus lesiones”.