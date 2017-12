Leonel Álvarez habló luego de la derrota ante Guaraní y comentó que Cerro “tiene todo servido para cumplir su sueño”. El colombiano aseguró que la hinchada será un factor a favor y no en contra del equipo. “Alentarán los 95' (...) no van a silbar”.

Cerro Porteño cayó derrotado ante Guaraní y no pudo gritar campeón en el Defensores del Chaco. Leonel Álvarez analizó el partido en conferencia de prensa y admitió que “estuvieron muy apresurados”.

“Tuvimos más opciones de gol pero ellos tuvieron la fortuna en algunas acciones” dijo el azulgrana y añadió que aún así están “convencidos de que podemos, somos muy buenos locales y tenemos todo servido para nuestro sueño que es ser campeones”.

Sobre la expulsión de Raúl Cáceres, Álvarez se lamentó y dijo que espera se mire el video. “La discusión fue con otro jugador y no con él-Perder a Raúl cambió las cosas”, agregó.

Confía en la hinchada

Consultado acerca de la posibilidad de que el público le pese al conjunto de Barrio Obrero en la Nueva Olla si el partido no se abre rápidamente, el adiestrador colombiano salió al paso.

“Está hinchada va a alentar al equipo los 95', no es que a los 15' no va a acompañar, hay que empezar a cambiar eso. No hay que transmitir que si Cerro a los 15' ya no gana 3-0 se van a poner en contra de nosotros, no van a silbar, estarán con nosotros de principio a fin”, aseveró el profesional.

“Va a haber 45.000 y pico personas apoyando, ellos nos van a arropar y a dar un tanque de oxigeno cuando los muchachos lo necesitan. Se aplazó unos días nuestro sueño pero la gente es el jugador número 12 y se que los que van a sentir la presión serán ante nuestros rivales”, finalizó el DT.

Cerro juega ante Sol de América el domingo en la última fecha del Clausura y le alcanza un empate o que Olimpia no gane ante Capiatá para ser campeón.